De Jonge: als het meezit, begint vaccinatie rond 4 januari

Als alles meezit, worden rond 4 januari de eerste mensen in Nederland gevaccineerd tegen het coronavirus. Dat laat minister De Jonge weten in reactie op het bericht dat het Europees medicijnagentschap EMA is begonnen met de beoordeling van de eerste coronavaccins.

"Het vaccin is binnen handbereik en daarmee staan we aan de vooravond van een nieuwe fase", zegt de minister van Volksgezondheid. "Het is nu aan EMA om zorgvuldig te werk te gaan. Wij zorgen ervoor dat we er klaar voor zijn zodra er groen licht komt."

De strategie is dat zorgmedewerkers, ouderen en kwetsbaren als eerste aan de beurt komen. Maar De Jonge wijst erop dat uit de beoordeling nog kan komen dat het vaccin bijvoorbeeld voor "de alleroudste ouderen" minder effectief is. Dan moet te zijner tijd de strategie worden aangepast.

Miljoen doses

Het eerste vaccin, dat van BioNTech/Pfizer, wordt deze maand nog geleverd. Het gaat om ongeveer een miljoen doses waarmee zo'n 450.000 mensen kunnen worden gevaccineerd. EMA doet uiterlijk 29 december uitspraak over de effectiviteit en de veiligheidseisen. Kort daarna kan dus worden gestart met inenten. In het eerste kwartaal kunnen volgens waarschijnlijk nog eens ruim 1,6 miljoen doses van het BioNTech/Pfizer-vaccin geleverd worden.

Het Moderna-vaccin ligt ook ter beoordeling bij de EMA, dat die uitkomst half januari verwacht. Het eerste kwartaal denkt Moderna 400.000 doses aan Nederland te kunnen leveren. De verwachting is dat in het tweede en derde kwartaal grotere hoeveelheden van verschillende vaccinontwikkelaars naar Nederland komen, meldt het ministerie.