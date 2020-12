Zweedse moeder houdt zoon 28 jaar binnen

Een Zweedse vrouw van 70 is door de politie in Stockholm aangehouden, omdat ze haar zoon 28 jaar lang binnen zou hebben gehouden. Ze zou hem hebben opgesloten toen hij een jaar of 12 jaar was. Zweedse media, waaronder de krant Expressen, schrijven dat de vrouw en haar inmiddels 41-jarige zoon in totale afzondering woonden.

Afgelopen zondag ging een familielid naar het appartement. De vrouw trof de man aan in erbarmelijke omstandigheden. "Het was alsof ik vanuit de realiteit rechtstreeks een horrorfilm binnenstapte", zei ze. Ze waarschuwde meteen de politie en een ambulance.

Urine, vuil, stapels rommel

Naar eigen zeggen had ze jaren geleden al geprobeerd om alarm te slaan over de situatie. Ze vermoedt dat er niet naar haar is geluisterd omdat ze nog jong was. Zondag hoorde ze dat de vrouw in het ziekenhuis lag, waarop ze besloot meteen langs te gaan.

Het appartement was vermoedelijk in jaren niet schoongemaakt, zei ze. Het stonk er naar urine en ander vuil. De vrouw, die verder anoniem is gebleven, zei dat ze door stapels rommel moest waden om door de gangen te kunnen lopen.

Onder de zweren

De man sliep op een deken op de vloer en zat onder de zweren en wonden. Hij was ondervoed en kon nauwelijks lopen. Verder had hij bijna geen tanden meer in zijn mond en kon hij moeilijk praten. De man is naar het ziekenhuis gebracht, waar hij wordt behandeld.

De achtergrond van de opsluiting is nog onbekend. Zweedse media zeggen dat de man van school werd gehaald toen hij een jaar of 12 was. Waarom hij daarna binnen is gehouden, is ook onduidelijk. De moeder zit inmiddels in voorarrest en wordt beschuldigd van vrijheidsberoving en zware mishandeling. Ze ontkent alles.

Buren vertellen dat ze niet wisten dat er nog iemand in het appartement leefde. Ze dachten dat de oudere vrouw er alleen woonde: