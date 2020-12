UNHCR wil toegang tot 96.000 vluchtelingen in Ethiopische regio Tigray

De VN-vluchtelingenorganisatie heeft een beroep gedaan op de Ethiopische autoriteiten om toegang te krijgen tot 96.000 Eritrese vluchtelingen in de regio Tigray. UNHCR zegt dat het voedsel daar op is na een conflict van een maand.

"Onze grote zorg is dat we horen over aanslagen, gevechten bij de kampen, ontvoeringen en gedwongen verplaatsingen", zegt een woordvoerder. "Dus het is zeer belangrijk voor ons dat we die toegang hebben, om te kunnen zien wat daar is gebeurd."

Begin november zou het Tigray People's Liberation Front (TLPF) twee federale legerbases in Tigray hebben aangevallen. Dat was voor premier Abiy de aanleiding om de aanval op de opstandelingen in te zetten. De strijd heeft mogelijk al aan duizend mensen het leven gekost.

Abiy zei afgelopen zaterdag dat zijn strijdkrachten Mek'ele, de hoofdstad van de Tigray, hebben ingenomen. Het is onmogelijk om na te gaan of Abiy's bewering klopt, want communicatie met het gebied is lastig en onafhankelijke waarnemers worden niet toegelaten.