Zeldzaam: minister blokkeert benoeming lid euthanasiecommissie

Minister Grapperhaus (CDA, Justitie en Veiligheid) blokkeert de benoeming van een lid van een regionale euthanasiecommissie. Dat is hoogst ongebruikelijk. Het is niet duidelijk waarom Grapperhaus zijn veto uitspreekt; het ministerie wil er niets over zeggen. Coalitiegenoot D66 gaat Kamervragen stellen.

De vrouw om wie het gaat, is Miriam de Bontridder, raadsheer-plaatsvervanger bij het gerechtshof in Amsterdam. Ze was tot vorig jaar bestuurslid van De Einder, een organisatie die mensen adviseert hoe ze op een legale manier zonder betrokkenheid van een arts uit het leven kunnen stappen.

De Bontridder is groot voorstander van euthanasie en ze spreekt zich daarover ook geregeld in het openbaar uit. Eerder dit jaar bekritiseerde ze leider van de ChristenUnie Gert-Jan Segers, die tegen euthanasie is.

Zeer gekwalificeerde jurist

Er zijn vijf regionale toetsingscommissies. In elke commissie zitten een jurist, een arts en een ethicus. Zij oordelen of een arts bij een euthanasie zorgvuldig gehandeld heeft. Als ze concluderen dat een arts onzorgvuldig is geweest of als er twijfels zijn, gaat de zaak voor onderzoek naar het Openbaar Ministerie.

De Bontridder was al voorgedragen door de sollicitatiecommissie, maar minister Grapperhaus gaat er dus voor liggen. "Ze is een zeer gekwalificeerde jurist en dus met grote overtuiging voorgedragen, maar het is het recht van de minister om te besluiten iemand niet te benoemen", zegt Jacob Kohnstamm, coördinerend voorzitter van de regionale toetsingscommissies. Kohnstamm gaat Grapperhaus vragen waarom De Bontridder geen lid mag worden.

D66-Tweede Kamerlid Pia Dijkstra gaat Kamervragen stellen over de weigering van de minister. Ze spreekt van een ernstige kwestie en vraagt zich af of De Bontridder is geweigerd omdat ze voor De Einder heeft gewerkt.