Zo was, ontsmet, draag en bewaar je veilig een mondkapje

Hoe was of ontsmet je een mondkapje?

Experts zijn het erover eens dat je een wegwerpmondkapje het beste maar een keer kunt gebruiken. En er zijn twee hoofdmethoden om een herbruikbaar, stoffen masker weer veilig te maken om op te zetten.

De eerste is het minstens vijf dagen te bewaren in een afgesloten plastic zak. Bij een katoenen masker zijn volgens experts dan eventuele virusdeeltjes gedood. Belangrijk is dat het kapje niet nat is, want dan kan hij gaan schimmelen.

Manier twee is wassen. Dat is het hoofdadvies. Op 60 graden met een lang wasprogramma is volgens het RIVM voldoende. Op 40 graden wassen en daarna in de droger op programma kastdroog, of strijken op 150 graden is ook een optie, zegt infectiepreventiedeskundige Ilse Voortman van de GGD Twente.

In de Rotterdamse koopgoot is het meeste winkelend publiek goed voorbereid op de mondkapjesplicht in winkels: