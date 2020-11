Groots afscheid voor Vlaamse nieuwslezer Martine Tanghe

Buiten Het Journaal en andere actualiteitenprogramma's was ze onder meer te zien in de Belgische versie van De Slimste Mens. Begin jaren 90 had ze een gastrol in Samson en Gert, inclusief de frase "Ik moest kloppen want de bel doet het niet."

In Nederland is ze ook bekend van het tv-programma Groot Dictee der Nederlandse Taal, dat ze tien jaar lang voorlas met Philip Freriks.

Tegen het eind van het eerbetoon beloofde ze de nieuwsuitzendingen trouw te blijven volgen. "Elke avond om tien voor zeven zal ik de koelkast opendoen, een glas witte wijn inschenken en naar Het Journaal kijken."