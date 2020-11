Half jaar na Black Lives Matter-protest: 'Ik wil niet boos zijn op de witte man'

Het begon op 1 juni, morgen precies een half jaar geleden. Het eerste massale protest van Black Lives Matter (BLM) in Nederland, op de Dam in Amsterdam. Aanleiding voor de protesten was de dood van George Floyd. Hij kwam door politiegeweld om het leven in de Amerikaanse stad Minneapolis.

Zes maanden later blikken we terug met jongeren. Wat is het effect van de anti-racismedemonstraties op hun leven?

Dubbel gevoel

Naomie Pieter (30) was erbij op de Dam. Ze was een van de drijvende krachten achter de demonstraties van Black Lives Matter in Nederland en kijkt er met een dubbel gevoel op terug. Aan de ene kant zit er frustratie. "We zijn in Nederland al zo lang bezig met het aanpakken van discriminatie, maar we worden pas wakker als er iets in de VS gebeurt."

Aan de andere kant is ze trots en hoopvol. "Eindelijk werd er openlijk erkend dat er iets mis is met onze systemen. Zo veel verschillende mensen komen in actie tegen onrecht en vormen van uitsluiting. Ik hoop dat we ons met deze energie hiervoor blijven inzetten."

Voornamelijk jongeren met een migratieachtergrond durven steeds meer voor zichzelf op te komen, merkt ook Jaco Dagevos, onderzoeker bij het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP). "Voortdurend merken dat je er niet bij hoort, is een sterke ervaring die veel mensen met een migratieachtergrond delen. Dan is George Floyd een trigger, maar de ontwikkeling en kanteling waren al veel langer aan de gang."

Mondiger

Al stonden Chichi Zhang (25) en Siham Ammal (29) zelf een halfjaar geleden niet op de Dam, ze steunen de beweging en zijn al langer bezig met dit onderwerp.

Waar Zhang zich vroeger niet uit durfde te spreken, is ze nu mondiger. "Vroeger werd er hanky panky naar me geroepen en durfde ik daar niet op in te gaan. In de Chinese cultuur stel je je bescheiden op en moet alles in harmonie."