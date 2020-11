SNS sluit alle geldautomaten vanwege plofkraken

SNS heeft vandaag alle 40 geldautomaten van de bank buiten gebruik gesteld. De aanleiding is dat er in vier weken tijd vijf plofkraken waren op SNS-geldautomaten. "Plofkraken lijken in golven te gaan van de ene naar de andere bank", aldus een woordvoerder van SNS. "Technisch is er niet echt aanleiding voor. We hebben geen idee waarom criminelen nu voor ons kiezen."

Hoelang de eigen geldautomaten dicht blijven, is nog onduidelijk. "We maken deze pas op de plaats om te onderzoeken hoe de diensten en services van de geldautomaten veilig voor klanten en omwonenden geleverd kunnen blijven worden", aldus de bank.

Binnen 5 kilometer

SNS-klanten kunnen nog terecht bij geldautomaten van andere banken en van Geldmaat, de gemeenschappelijke geldautomaat van Nederlandse banken. Volgens de bank heeft de sluiting geen invloed op de norm dat er binnen een straal van 5 kilometer een geldautomaat beschikbaar moet zijn.

Bijna een jaar geleden sloot ABN Amro tijdelijk meer dan de helft van zijn geldautomaten vanwege een golf aan plofkraken. Een paar weken later besloten alle banken hun automaten tussen 23.00 en 07.00 uur te sluiten. Die maatregel is nog steeds van kracht.