Doodgeschoten Iraanse atoomgeleerde begraven in Teheran

In Teheran is de geliquideerde Iraanse generaal en wetenschapper Mohsen Fakhrizadeh begraven. Het was geen massabijeenkomst vanwege de strenge coronamaatregelen in het land. De top van het sjiitische regime was wel aanwezig.

De moord op de man achter het Iraanse atoomprogramma, vrijdag in de buurt van Teheran, wordt door Iran toegeschreven aan Israël.

"Onthoud die naam"

Israël geeft nooit commentaar op aanslagen waarmee het in verband wordt gebracht. Twee jaar geleden werd de geleerde door de Israëlische premier Netanyahu bij naam genoemd in een televisiepresentatie over het Iraanse atoomprogramma: "Fakhrizadeh, onthoud die naam."

Fakhrizadeh was behalve een van de voornaamste nucleaire wetenschappers van het land ook een hoge officier van de Revolutionaire Garde in Iran. Hij werkte op een onderzoeksinstituut van het defensieministerie en eerder bij een universiteit van de garde.

Israël en de VS beschuldigen Iran er al lang van aan de ontwikkeling van kernwapens te werken. Teheran stelt geen kernwapens te willen, maar wel kernenergie.