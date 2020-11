NZa en Zorginstituut: andere manier van betalen nodig om zorgkosten te drukken

Om de zorg betaalbaar te houden moeten de bekostiging en organisatie anders. Dat stellen de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) en het Zorginstituut Nederland in een rapport dat op verzoek van minister Van Ark van Volksgezondheid is opgesteld.

De organisaties stellen onder meer dat er te vaak wordt doorverwezen naar specialistische zorg, waardoor mensen die het echt nodig hebben te lang op een wachtlijst staan. Ook is een bezoek aan huisarts of ziekenhuis minder vaak nodig als meer gebruik wordt gemaakt van digitale monitoring van patiënten. Daarnaast adviseren de twee partijen meer in te zetten op het voorkomen van gezondheidsproblemen.

In gesprek met NRC licht directeur Sjaak Wijma van het Zorginstituut de noodzaak van hervorming toe: "We dreigen in 2040 de helft van ons bruto inkomen te moeten afstaan aan zorg. Een kwart van de mensen zal dan in de zorg moeten werken. Dat is een no-go."

Verkeerde prikkels

Volgens het rapport wordt er te veel zorg gegeven waarvan de effectiviteit niet vaststaat. Van naar schatting 50 procent van de behandelingen is de effectiviteit niet onderzocht. Ook het bekostigingssysteem van de zorg moet op de schop. Verkeerde 'systeemprikkels' zouden tot onnodig hoge kosten leiden.

Concreet pleiten de organisaties ervoor om op meer verschillende manieren een prijs voor zorg vast te stellen. Nu gebeurt dat vaak op basis van een specifieke ingreep, via een zogenoemde Diagnose Behandelcombinatie (DBC). Dat kan leiden tot bijvoorbeeld onnodige operaties, zegt Josefien Kursten van de NZa tegen NRC: "Als je betaalt voor heupoperaties, krijg je ook heupoperaties; dat noemen we de volumeprikkel in de zorg."

Acute, planbare en chronische zorg

In plaats daarvan pleiten ze ervoor om meer te kijken naar het type zorg om de bekostiging vast te stellen. Voor spoedeisende zorg moet bijvoorbeeld op basis van beschikbaarheid een bedrag worden uitgekeerd, in plaats van per ingreep.

Bij de planbare zorg zou een bundel kunnen worden bepaald: een vast bedrag voor een bepaalde periode voor de hele behandeling. Naast een operatie bijvoorbeeld ook fysiotherapie voorafgaand aan een operatie, zodat er minder complicaties zijn na de operatie. In het huidige systeem is er voor een arts geen financiële prikkel om dat te doen.

Voor mensen die jarenlang chronisch ziek zijn moet er 'netwerkbekostiging' komen: een vast bedrag per patiënt in een jaar.