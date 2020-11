Wekdienst 30/11: Cyber Monday • Burgemeesters bijeen over drukte

Goedemorgen! Vandaag komen de burgemeesters weer samen in het Veiligheidsberaad. Daar gaan ze waarschijnlijk praten over drukte in de winkelstraten deze decembermaand. En ook online zal het druk zijn, want het is Cyber Monday, de online start van de kerstverkoop.

Alleen in het oosten breekt de zon even door. In de rest van het land is het bewolkt met in het westen een beetje regen. Het wordt 2 tot 4 graden in het binnenland, tot 7 graden direct aan zee. In de avond valt er op meer plaatsen regen en loopt de temperatuur op.