Doden bij coronarellen in gevangenis Sri Lanka

Bij gevangenisrellen in Sri Lanka zijn zeker zes gevangenen omgekomen en 35 mensen gewond geraakt. De vlam sloeg in de pan bij protesten tegen slechte coronavoorzorgsmaatregelen in de overvolle gevangenissen.

Gevangenen demonstreren al langer tegen de slechte omstandigheden. In de gevangenissen in Sri Lanka zijn al meer dan duizend coronagevallen gemeld en zeker twee doden. Ook vijftig bewakers zijn positief getest.

Toen een protest in een gevangenis bij de hoofdstad Colombo uitliep op rellen en een uitbraakpoging, openden bewakers het vuur. Bij het geweld raakten ook twee medewerkers zwaargewond.

In Sri Lanka zijn bijna 23.000 covid-patiënten gemeld. 109 personen zijn aan de ziekte overleden.