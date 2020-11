Aanklachten na fatale vulkaanuitbarsting Nieuw-Zeeland

Nieuw-Zeeland gaat dertien partijen vervolgen voor de dodelijke vulkaanuitbarsting op White Island vorig jaar. Drie individuen en tien organisaties zouden te veel risico's hebben genomen.

Op het moment dat de vulkaan tot uitbarsting kwam waren er 47 mensen op het eiland. 22 personen kwamen om door hitte, rondvliegend puin en dodelijke gassen. Enkelen van de gewonden zijn nog altijd niet volledig hersteld van zware brandwonden.

Na de uitbarsting werd een onderzoek ingesteld omdat er van tevoren al verhoogde vulkanische activiteit was gemeld op het eiland. Desondanks werden er nog toeristen naar White Island gebracht om de krater te beklimmen.

Boetes

Nieuw-Zeeland maakt later vandaag meer bekend over de aanklachten. Wie er precies is aangeklaagd wordt geheim gehouden tot de verdachten zijn voorgeleid.

De organisaties kunnen een boete krijgen van bijna een miljoen euro, voor individuen kan dat oplopen tot 175.000 euro.

Op 9 december is de uitbarsting precies een jaar geleden. Er wordt dan op het eiland een herdenkingsceremonie gehouden. Vanwege de coronacrisis zal die bescheiden in omvang zijn.