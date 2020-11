Trumps recount in Wisconsin levert Biden extra stemmen op

De gedeeltelijke hertelling die president Trump in de staat Wisconsin had aangevraagd, heeft de voorsprong van zijn rivaal Biden vergroot. De Democraat stond er al ruim 20.000 stemmen voor en kreeg er nu netto 87 bij.

De Trump-campagne betaalde 3 miljoen dollar voor de hertelling in twee Democratische county's, Dane en Milwaukee. In de eerste kreeg Trump er 45 bij, in de tweede waren er 132 extra voor Biden.

Trump zag af van een totale hertelling, die 8 miljoen dollar zou hebben gekost. Trump wil de uitslag nog aanvechten bij de rechter, maar het is de vraag of hem dat gaat lukken voor de deadline van 2 december.

Hertelling na hertelling

Het is de tweede keer dat een hertelling geen verandering brengt in de uitslag van de Amerikaanse verkiezingen. Ook bij een officiële hertelling in de staat Georgia wist Trump Bidens winst niet ongedaan te maken, al slonk de voorsprong van de Democraat wel iets, van 14.000 naar 12.000.

Het campagneteam van Trump vroeg meteen na deze hertelling een nieuwe hertelling aan, die dinsdag zal beginnen. De uitslag daarvan moet in de loop van de week bekend worden.

De president heeft in vijf staten vergeefse pogingen gedaan om de verkiezingsuitslag in zijn voordeel om te buigen. Zelfs al zou hij Georgia én Wisconsin hebben binnengehaald, dan nog zou hij niet voldoende kiesmannen hebben om president van de VS te blijven.