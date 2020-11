Ethiopische militie claimt neerhalen vliegtuig, explosies in Eritrea

Strijd in Tigray

De strijd in Tigray ontbrandde bijna vier weken geleden. Begin november zou het TPLF twee federale legerbases in Tigray hebben aangevallen. Dat was voor premier Abiy de aanleiding om de aanval op de opstandelingen in te zetten. De strijd heeft mogelijk al aan duizend mensen het leven gekost.

Het TPLF maakte tot in 2018 de dienst uit in Ethiopië. In dat jaar won Abiy de verkiezingen. Sindsdien hebben de Tigreeërs veel van hun macht moeten inleveren en groeiden de onderlinge spanningen. De regering van Abiy verdenkt de TPLF-leiders ervan onrust te hebben gestookt in het land. Hij zou gesprekken met de groepering de afgelopen maand hebben afgehouden.