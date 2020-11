Vernielingen en zwaar vuurwerk, vijf jongeren aangehouden in Breda

In Breda heeft de politie sinds vrijdag vijf mensen opgepakt in verband met vuurwerkoverlast in de wijk Breda-Noord. De afgelopen tijd ervaren de bewoners er veel overlast door veelal zwaar vuurwerk.

Het is al een paar dagen onrustig in Breda omdat er vuurwerk wordt afgestoken en brandjes worden gesticht. In de nacht van vrijdag op zaterdag zijn twee arrestaties verricht, onder wie een 20-jarige man uit Breda voor het vernielen van een bushokje.

Vannacht zijn nog eens drie mannen aangehouden. Onder hen een 21-jarige man uit Breda voor het vernielen van een vuilnisbak. Mogelijk draaien beide mannen bij een veroordeling ook op voor het vergoeden van de schade, meldt Omroep Brabant.

Politie in de wijk

De politie heeft aangekondigd voorlopig veel in de wijk aanwezig te zijn en hoopt dat de rust daardoor terugkeert. Burgemeester Depla is blij met de resultaten van de politie. "Zo laten we zien dat onruststokers echt niet ongestraft hun gang kunnen gaan."