Auto te water bij Nieuw-Vennep, vijf gewonden

In Nieuw-Vennep in Haarlemmermeer is vannacht een auto in het water terechtgekomen. De vijf inzittenden raakten daarbij gewond.

Volgens de politie verloor de bestuurder van de auto de macht over het stuur toen hij met hoge snelheid een rotonde opreed. De auto raakte van de weg, reed door een hek en eindigde in het water.

Twee inzittenden moesten door de brandweer uit de auto worden gehaald. Zij zijn gereanimeerd en in zorgwekkende toestand naar een ziekenhuis gebracht, meldt NH Nieuws.

De drie andere inzittenden konden zelf uit de auto ontsnappen, zij zijn ook naar een ziekenhuis gebracht.