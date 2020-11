Onbekende jeugdfoto’s van verzetsicoon Hannie Schaft opgedoken

75 jaar na de dood van Hannie Schaft, icoon van het Nederlands verzet tijdens de Tweede Wereldoorlog, is er een album opgedoken met haar jeugdfoto's. De foto's laten de onbezorgde kindertijd zien van 'het meisje met het rode haar', zoals Hannie later bekend werd, tot aan het plotselinge overlijden van haar zusje in 1927.

"Een uniek fotoalbum", zegt directeur Lieuwe Zoodsma van het Noord-Hollands Archief (NHA) in Haarlem, "want we hadden wel enkele foto's van Hannie Schaft tijdens haar verzetsperiode, maar uit haar vroege jaren was er tot nu toe niets. Met dit jeugdalbum is dat gat in één keer ingevuld."

Op zolder

Ineke Henskes, een achternicht van Hannie, vond het album rond 2000 in de nalatenschap van een overleden oom. "Hij had me nooit iets over het album verteld. Ik heb het bekeken en daarna bij de andere albums op zolder bewaard," zegt Henskes. Pas na een krantenbericht waarin het Noord-Hollands Archief informatie vroeg over al eerder bekende foto's van Hannie, realiseerde ze zich dat de jeugdfoto's historische waarde hebben.

Ze besloot kort geleden het album aan het Noord-Hollands Archief te schenken. Het NHA maakt de vondst vandaag openbaar, op de dag van de jaarlijkse Hannie Schaft herdenking, in haar 100ste geboortejaar.