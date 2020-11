Uitzonderlijk protest Cuba voorbij na overleg met ministerie van Cultuur

Rapper Denis Solís werd begin deze maand opgepakt na een confrontatie met de politie. Volgens Solís was de politie zonder opsporingsbevel zijn huis binnengekomen. De rapper is veroordeeld tot acht maanden gevangenisstraf. Sinds de arrestatie vragen artiesten aandacht voor zijn lot en voor vrijheid van meningsuiting. Zij zijn verenigd in de zogeheten San Isidro-beweging. Die beweging staat kritisch tegenover het communistische bewind van Cuba.

Donderdagnacht werden veertien San Isidro-leden opgepakt. Zij waren samengekomen in een huis in Havana. Volgens de autoriteiten was dit in strijd met de coronaregels en dus verboden. De socialemediaplatforms in het land lagen na de arrestaties korte tijd plat, wordt vanuit Cuba gemeld. Daarmee zou de overheid hebben willen voorkomen dat het nieuws over de inval zou worden gedeeld.

Uitzonderlijk

Gisteravond legde Latijns-Amerika-journalist Edwin Koopman al uit hoe uitzonderlijk het protest is. In het NOS-radioprogramma Met het Oog op Morgen zei hij dat in Cuba wel vaker demonstraties van eenlingen zijn, "maar niet van tientallen artiesten, journalisten en musici bij elkaar".

Deze betoger vertelde gisteren dat hij hoopte dat zijn collega's kunst kunnen blijven maken zonder dat dit gevaar voor hen oplevert: