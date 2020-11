'Gravinfluencer' Eloise geeft uniek kijkje in leven koninkijke familie

De regel is dat de aandacht voor de familie binnen de perken moet blijven. Dat merk je bijvoorbeeld bij interviews, zegt Evers. "Gesprekken met de koning en koningin zijn best ontspannen. Over hun werkzaamheden mag ik alles vragen, maar als het over privézaken gaat, wordt er gezocht naar een uitweg."

Dat herkent Koninklijk Huis-verslaggever Kysia Hekster. " Over het privéleven van de koninklijke familie horen we alleen iets op voorwaarden van de koning zelf. Als er naar gevraagd wordt en hij heeft er geen zin in, dan laat hij dat duidelijk weten."

Eloise, die inmiddels gekscherend gravinfluencer wordt genoemd, heeft meer dan 200.000 volgers op Instagram en bijna een half miljoen likes op TikTok. Ze deelt video's en foto's van zichzelf en doet mee aan de populaire trends op sociale media. Ook deelt ze beelden van haar gezin en anekdotes over haar familie in interviews. "Je hoort de koninklijke familie denken: wat moeten we hier nou mee?", zegt Evers.

Dat is maar de vraag, zegt Hekster. Want de koninklijke familie kan hier ook baat bij hebben. "Je kan ook andersom redeneren: zichtbaarheid is belangrijk voor de monarchie. Eloise deelt hele onschuldige weetjes, het zijn geen familiegeheimen. Dat is ook onwaarschijnlijk, want de broers hebben heel nauw contact."