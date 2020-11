78-jarige fietser in Drenthe overlijdt na aanrijding, verdachte vlucht

Bij een ongeluk in Hoogeveen is een 78-jarige fietser overleden. Hij kwam in botsing met een auto, meldt de politie Drenthe. Hulpdiensten reanimeerden de man, maar zonder succes.

In de auto zaten twee mensen. Eén van hen is aangehouden, de ander is gevlucht. De straat waar het ongeluk plaatsvond was een tijdlang afgesloten voor sporenonderzoek door de politie.

Getuigen worden door de politie opgeroepen zich te melden.