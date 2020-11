Nederlanders in VS vierden toch Thanksgiving: 'Ik ging eerst in quarantaine'

Wim Schalken uit Texas zat uren in de auto om zijn studerende zoon op te halen in de staat Colorado. Schalken zag het namelijk niet zitten dat zijn zoon met het openbaar vervoer naar het ouderlijk huis zou reizen, of het vliegtuig zou pakken. Zo kon het gezin Schalken Thanksgiving met zijn drieën vieren. "We hebben ons keurig aan de regels gehouden."

Volgens Schalken is het opvallend hoe verschillend de coronabeperkingen zijn in beide staten. "In Colorado is het een stuk strikter, terwijl het in Texas slechter gaat." Hij zegt dat het virus in het begin een "ver-van-mijn-bedshow" was. "Maar de laatste tijd horen we het steeds meer om ons heen. Mensen raken besmet, vaak via de kinderen die naar school gaan."