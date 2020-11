Moslimorganisatie eist in kort geding rectificatie NCTV

De islamitische belangenorganisatie Muslim Rights Watch Nederland spant een kort geding aan tegen de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid (NCTV). De groep wil dat de NCTV de omschrijving van de groepering in een recent verschenen dreigingsanalyse rectificeert, bevestigt een woordvoerder na berichtgeving in het Parool.

In de dreigingsanalyse wordt de groep omschreven als een organisatie van 'politiek-salafistische aanjagers' die onverdraagzaam gedachtengoed verspreiden. Muslim Rights Watch weerspreekt dat en zegt op zijn site te staan voor verdraagzaamheid, integratie en participatie in de samenleving.

'Geen inzicht in beweegredenen'

De groep heeft een gesprek gehad met de veiligheidswaakhond. "Hierin heeft de NCTV duidelijk gemaakt dat zij geen inzicht zullen bieden in de beweegredenen en dat zij niet over zullen gaan tot rectificatie", zegt Muslim Rights Watch. Een woordvoerder van de NCTV zegt desgevraagd geen informatie over de inhoud van dit soort gesprekken naar buiten te brengen.

Volgens de woordvoerder is dit de eerste keer is dat de NCTV voor de rechter moet verschijnen naar aanleiding van een dreigingsanalyse. Het kort geding staat gepland voor 10 december.