Landmacht moet tijdelijk stoppen met verzamelen van data burgers

Een nieuwe eenheid van de Landmacht die op grote schaal informatie heeft verzameld over de Nederlandse samenleving tijdens de coronacrisis, moet daarmee stoppen zolang niet duidelijk is of de privacyregels worden gerespecteerd. Dat schrijft minister Bijleveld van Defensie aan de Tweede Kamer, die kritisch was over het werk van de landmachtafdeling.

De kritiek volgde op een reconstructie van NRC. De krant schreef dat Defensie half maart het Land Information Manoeuvre Centre (LIMC) oprichtte, dat onder meer de verspreiding van desinformatie in kaart moest brengen. Er werd onder meer gekeken naar het gedrag van groepen als Viruswaarheid.

De minister kondigde na vragen van de Tweede Kamer aan dat de interne toezichthouder, de Functionaris voor Gegevensbescherming Defensie, gaat kijken of het LIMC zich aan de privacyregels heeft gehouden. Dat onderzoek moet begin volgend jaar klaar zijn.

"In afwachting van de uitkomsten hiervan heb ik besloten om de activiteiten van het LIMC voor wat betreft het verzamelen en analyseren van informatie stil te zetten", schrijft Bijleveld nu.