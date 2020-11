Deze feestdagen-met-coronaregels gingen Kerst voor: 'Dankbaar voor wat wél kan'

Gezondheid gaat inderdaad boven alles, zegt Roeth Chotkan, penningmeester van de Hindoestaanse tempel Dew Mandir in Den Haag. Hij vierde twee weken geleden nog het Hindoefeest Divali. "De viering was zeker anders dan vorige jaren, maar het is er niet minder leuk op geworden", zegt Chotkan.

In de tempel waren minder dan dertig mensen aanwezig, vertelt hij. "Op een gegeven moment moet je kiezen en wij kozen ervoor om rekening te houden met iedereen. Het is aan jezelf hoe je dat wil doen."

Chotkan zal niet snel negatief zijn over hoe de feestdag - bekend als het lichtjesfeest - is verlopen. "De hindoegemeenschap blijft heel positief. We zijn heel dankbaar voor wat er wel kan en staan er niet bij stil wat niet kan. We zijn bewust wat de risico's zijn van de coronapandemie en willen gewoon niet de ander besmetten. Als dit één keer in de honderd jaar voorkomt, is het prima vol te houden."

Gesloten moskee wel 'raar gevoel'

Tijdens het Suikerfeest waren de moskeeën gesloten, tot grote spijt van Köktas. "Er miste gewoon iets. Het was een heel raar gevoel. Maar dat hebben we gedaan voor een goed doel: om te voorkomen dat het virus zich verspreidde. Dat moet je niet vergeten. En het is tijdelijk."

Zo werd het Offerfeest dit jaar gevierd: