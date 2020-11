Onderzoeksraad na grote 112-storing: 'Bekijk afhankelijkheid van enkel KPN'

De Onderzoeksraad voor Veiligheid (OVV) vindt dat minister Grapperhaus moet kijken of het wenselijk is dat het het 112-alarmsysteem afhankelijk is van slechts één telecomprovider. Mogelijk levert dit een "onwenselijke kwetsbaarheid" op, staat in een brief aan de minister.

Vorig jaar juni was er een grote storing bij KPN waardoor alarmnummer 112 drie uur lang niet bereikbaar was. Daarop deden drie inspectiediensten onderzoek. Hun belangrijkste conclusie was dat er niet goed werd gereageerd op de storing doordat overheden, hulpdiensten en zorgorganisaties afspraken niet uitvoerden.

Zo werd bijvoorbeeld in verschillende regio's een NL-alert uitgestuurd met daarin een nummer dat mensen in geval van nood konden bellen, terwijl de landelijke politie een ander, speciaal noodnummer had geopend.

De OVV had na de storing geen eigen onderzoek gestart, in afwachting van de uitkomsten van de onderzoeken door de verschillende inspecties. Het Agentschap Telecom, de Inspectie Justitie en Veiligheid en de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd deden afzonderlijk van elkaar onderzoek, vanuit hun eigen expertise.

Onrust

"De Onderzoeksraad mist hierdoor een kritische analyse van de 112-keten als geheel, waarmee mogelijke verbeteringen van de betrouwbaarheid van de 112-keten buiten beeld blijven." Ook ziet de OVV niet terug of en hoe er van de incidenten en rapporten is geleerd.

De storing en de nasleep daarvan hebben geleid tot onrust in de maatschappij, maar wat precies de gevolgen zijn geweest voor individuele personen, is de OVV niet duidelijk.