Wekdienst 27/11: Overleg over crisisopvang asielzoekers • Bezorgdrukte Black Friday

Ander nieuws uit de nacht:

En dan nog even dit:

Na bijna duizend jaar is een Oostenrijkse dorpje van naam veranderd. In het plaatsje Fucking waren ze het zat te zijn opgescheept met een naam die in het Engels een veelgebruikt scheldwoord is. Daarnaast werd het plaatsnaambord met enige regelmaat gestolen en poseerden veel mensen - al dan niet naakt - voor foto's bij het bord. De naam van het dorpje is nu omgedoopt in Fugging.