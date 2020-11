Politie Dubai houdt kopstuk Curaçaose bende aan

De politie van Dubai heeft een kopstuk van de Nederlands-Curaçaose bende No Limit Soldiers (NLS) aangehouden. Het gaat om de 37-jarige Curaçaose Shurendy Q.

De aanhouding werd verricht door een speciale politie-eenheid in Dubai op verzoek van het Openbaar Ministerie van Sint Maarten.

Q. wordt verdacht van het opdracht geven tot diverse liquidaties, ontvoering, het leiding geven aan een criminele organisatie en witwassen. De feiten zijn gepleegd in de verschillende landen van het koninkrijk en daarbuiten.

Q. wordt al jaren gezocht door justitie op Curaçao en Sint-Maarten. Justitie beschouwt hem als één van de drie leiders van de NLS, de bende die in 2013 de populaire politicus Helmin Wiels vermoordde. De daders daarvan zijn opgepakt en zitten gevangenisstraffen uit van 26 jaar tot levenslang.

De bende opereert vooral op Curaçao, Sta. Domingo en Sint-Maarten, maar leden wijken regelmatig uit naar Nederland als de grond ze te heet onder de voeten wordt. In 2016 werd Q. gearresteerd en uitgeleverd door Jamaica, maar zijn raadsvrouw, Inez Weski, wist hem weer vrij te krijgen.

Samenwerking

Na zijn vrijlating is Q. volgens justitie gewoon doorgegaan met zijn criminele activiteiten. Er werd een speciaal rechercheteam met mensen uit verschillende landen gevormd om hem op te sporen. Deze intensieve internationale politiesamenwerking heeft vandaag geleid tot de aanhouding in Dubai.

"Met de aanhouding van Shurendy Q. is een belangrijke stap gezet in het onderzoek", zegt het OM in een persverklaring. Hiermee is de oplossing van verschillende liquidaties een stap dichterbij gekomen, waarmee gerechtigheid wordt bereikt voor de slachtoffers en hun nabestaanden."

Na de aanhouding van Q. in Dubai zijn diverse locaties doorzocht, onder meer in Curaçao en Nederland. Het onderzoek zal de komende tijd worden voortgezet, meer aanhoudingen worden niet uitgesloten, aldus het OM.

Het autoriteiten van Curaçao zullen nu om zijn uitlevering vragen. Die procedure kan enige tijd duren, omdat het Koninkrijk geen uitleveringsverdrag met Dubai heeft.