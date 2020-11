Zangeres en cabaretière Liselore Gerritsen overleden

Zangeres en cabaretière Liselore Gerritsen is op 83-jarige leeftijd overleden, zo heeft de familie bekendgemaakt. Gerritsen was een tijd getrouwd met cabaretier Paul van Vliet. Samen met hem richtte ze eind jaren 50 het Leidsch Studenten Cabaret op.

In de jaren 60 stonden ze, met enkele anderen, aan de basis een nieuwe cabaretgroep PePijn en een theater dat dezelfde naam kreeg. Het gebouw in het centrum van Den Haag was oorspronkelijk een pakhuis, maar werd omgebouwd tot een klein theater, met ongeveer 100 zitplaatsen.

Gerritsen en Van Vliet exploiteerden PePijn en traden er ook geregeld zelf op. Onder meer Youp van 't Hek speelde er ook vaak.

Gerritsen stond vaak op het podium met onder anderen Ramses Shaffy en Herman van Veen. Vanaf de jaren 80 ging ze solo. In 2004 kwam haar laatste album, Liselore NU, uit. Dat maakte ze samen met producent en bassist Ruud Jacobs, met wie ze meer dan 40 jaar samen was. Jacobs overleed vorig jaar.

