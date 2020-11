Dover vreest files en papierwerkchaos na brexit

Maar het probleem is: transportbedrijven weten nog steeds niet waar ze zich op moeten voorbereiden. "Wij zijn hoe dan ook niet klaar voor 1 januari", zegt Rod McKenzie, directeur van de koepel van Britse transportbedrijven. "Het is vooral een kwestie van de schade van een slechte situatie beperken. We krijgen te maken met veel te veel papierwerk, waarvan onduidelijk is wat we precies nodig hebben. Dat papierwerk is gekoppeld aan IT-systemen waarvan we nog niet eens weten of ze werken. Het is een cocktail voor een ramp."

Omdat de regering pas het afgelopen half jaar serieus werk heeft gemaakt van de voorbereidingen, zal alles op het laatste moment aankomen.

Acht kilometer file

Daarnaast deed de haven aan de overkant, in Calais, deze week een test met nieuwe software waarmee na 1 januari alle vrachtwagens die vanuit Dover aankomen moeten worden gecontroleerd.

Daarbij hadden douanebeambten in de Franse havenstad gemiddeld zeventig seconden per vrachtwagen nodig om iemands paspoort te controleren en te kijken waarvoor de lading van de vrachtwagen bestemd was. En dat leidde al tot een file van acht kilometer aan vrachtwagens in Dover, terwijl de controles straks nog uitgebreider zullen zijn. Zeker in het geval van 'no deal'.

Enorme parkeerplaats

Om die lange files te voorkomen is de Britse regering tegelijkertijd druk bezig met het aanleggen van enorme parkeerplaatsen langs de snelweg in de omgeving van Dover. Ook naast het dorpje Mersham zijn ze sinds enkele maanden zeven dagen per week bezig met de aanleg van een betonvlakte die ruimte moet bieden aan zeker vijftienhonderd vrachtwagens.

"In juli was dit nog landbouwgrond met gewassen erin", zegt Sharon Swandale van de Village Alliance, een buurtcomité dat zich inzet voor het behoud van het groen in de omgeving. Pas na de zomer reden de eerste bulldozers en cementmolens het dorp in.

"Het graafschap Kent is de tuin van Engeland. Het is hier ontzettend groen, vaak tot zover je kan kijken. Er wordt, mede dankzij brexit, meer en meer gebouwd. Dat vinden wij een hele kwalijke ontwikkeling", zegt Swandale.

Daarnaast zal het een race tegen de klok worden om de parkeerplaats op tijd af te krijgen. "Met brexit is het voortdurend proberen te rennen voor je kan lopen. Dus ik ben niet verbaasd dat ook dit op het allerlaatste moment gebeurt."

Nog iets meer dan een maand, dan is de nieuwe relatie een feit. Of de Britten er nu klaar voor zijn of niet.