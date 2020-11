Premier Johnson wijst nieuwe topadviseur aan

Premier Johnson heeft een nieuwe topadviseur aangewezen. Dan Rosenfield gaat de Britse premier als chief of staff vanaf 7 december beleidsmatig adviseren. Rosenfield is bedrijfsadviseur en werkte eerder voor het ministerie van Financiën. Hij volgt de omstreden Dominic Cummings op als hoofd van het team van Johnsons adviseurs.

Cummings stond bekend als de architect van Johnsons brexit-strategie. Hij raakte afgelopen najaar in opspraak omdat hij zich niet aan de coronamaatregelen had gehouden. Ondanks de politieke rel bleef hij wel aan als adviseur, maar eerder deze maand maakte hij alsnog zijn vertrek bekend, voor Johnson hem de deur kon wijzen.

Na het vertrek van Cummings en zijn luitenant Lee Cain moest Johnson op zoek naar een nieuw team om zich heen. De keuze voor Dan Rosenfield is verrassend. Niemand had hem getipt voor de rol als belangrijkste adviseur van de premier.

Financiële crisis

Rosenfield werkte in het verleden als topambtenaar voor de oud-ministers Darling (Labour) en Osborn (Conservatieven) op het ministerie van Financiën. In 2011 vertrok hij om als bankier aan de slag te gaan.

Rosenfield speelde een belangrijke rol in de financiële crisis, ruim 10 jaar geleden, en legde mede de basis voor de hulppakketten van tientallen miljarden die de overheid toen moest vrijmaken om verschillende banken te redden. Hij heeft dus nuttige ervaring met crisismanagement, iets wat Johnson nodig zal hebben.

Hij geldt ook als een stuk gematigder dan Cummings en bevindt zich in het politieke midden. Oud-minister van Justitie David Gauke, die vorig jaar door Johnson uit de partij werd gezet toen Gauke zich niet wilde verenigen met Johnsons brexit-koers, was positief over de benoeming. "Hij is slim, aardig en effectief. Ik weet alleen niet of ik hem een dienst bewijs door dit te zeggen", twitterde Gauke.