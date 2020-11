Celstraf voor schoppen tegen hoofd ME'er bij coronademonstratie

De politierechter heeft een 29-jarige man veroordeeld tot een gevangenisstraf voor het schoppen tegen het hoofd van een gevallen ME'er bij een demonstratie tegen coronamaatregelen in Den Haag.

Kevin van den B. kreeg een straf van zes maanden opgelegd, waarvan drie voorwaardelijk. Ook moet hij een schadevergoeding van 500 euro betalen aan de ME'er, moet hij zich laten behandelen en krijgt hij een meldplicht van twee jaar bij de reclassering.

De officier van justitie had een straf van zeven maanden geëist, waarvan twee voorwaardelijk. Volgens de officier was er sprake van excessief geweld. De demonstratie vond in juni plaats op het Malieveld. Een groep relschoppers trok na afloop naar het Centraal Station.

Andere verdachten

Uit beelden blijkt dat de gevallen ME'er bij het station met collega's een linie vormde. Zij probeerden zo te voorkomen dat een grote groep demonstranten het centrum van Den Haag in zou trekken.

De ME'er kreeg onverwachts een duw in zijn rug, en viel daardoor op de grond. Hij belandde voor de voeten Van den B., die vervolgens hard uithaalde tegen de helm van de politieman. Volgens justitie had de agent fysiek lang last van de trap.

Twee verdachten uit IJmuiden en Den Haag kregen celstraffen van drie maanden, waarvan een deel voorwaardelijk, vanwege de rellen. Woensdag werden ook al zes straffen van 60 tot 180 uur en voorwaardelijke celstraffen gegeven voor het bekogelen van de ME bij de demonstratie. Weer een andere verdachte werd veroordeeld voor het uitdelen van een karatetrap tegen het schild van een agent. Op 3 december moeten nog meer verdachten voor de politierechter verschijnen.

Bij de bewuste demonstratie op 21 juni werden honderden mensen aangehouden. Volgens de politie waren groepen relschoppers naar de Hofstad gekomen om de demonstratie te verstoren.