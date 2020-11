Eerste model met hijab stopt met catwalkshows om onbegrip mode-industrie

"Ik vind het een groot verlies", zegt modejournalist en fashion-activist Janice Deul. "Zij is altijd gevierd als een toonbeeld van diversiteit. Het eerste model met een moslimachtergrond, met een heel toonaangevend modellenbureau achter zich. Een unicum. We vieren alle stappen qua diversiteit in de modewereld. Aden was ook een grote stap."

'Hot hijabi'

Aden ervoer binnen de mode-industrie weinig begrip voor haar hoofdbedekking. In een interview vorig jaar vertelde ze dat met haar over haar hijab niet viel te onderhandelen in het contract met modellenbureau IMG Models. "Het is niet omdat ik niet denk dat mensen zullen luisteren, het is meer zodat ze weten wat ze kunnen verwachten", zei ze daarover.

Het model deelde een post van zichzelf in een campagne voor het modemerk van zangeres Rihanna, waarin ze een eenvoudige zwarte hijab droeg. "Rihanna laat me de hijab dragen die ik heb meegebracht. Dit is de echte Halima. Dit is het meisje waar ik naar terugkeer", schreef ze erbij.

"Aden stopt niet vanwege haar geloof. Ze stopt omdat de mode-industrie het niet in zich heeft om te dealen met een moslimachtergrond", benadrukt Deul. "Ze werd elke keer geconfronteerd met het ontbreken van stilisten met een moslimachtergrond, mensen die ook een hijab dragen. Ze wilde graag die mensen vertegenwoordigen en verloor zichzelf daarbij. Dat geeft ze ook aan: 'Ik heb me van alles laten welgevallen. Heb mezelf belachelijk gemaakt en ben mezelf kwijtgeraakt omdat ik de hot hijabi wilde zijn'."