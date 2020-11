Strafdossier over dood restauranthouder verspreid via WhatsApp

Gegevens uit een strafdossier in verband met de dood van een man uit het Groningse Hoogkerk, zijn mogelijk door een van de verdachten verspreid via WhatsApp.

Tijdens een inleidende zitting bij de rechtbank bleek dat verklaringen en gegevens van getuigen op straat zijn komen te liggen, zegt het Openbaar Ministerie. Een van de drie verdachten zou betrokken zijn geweest bij die verspreiding.

Het Openbaar Ministerie vindt het lekken via WhatsApp kwalijk. Om herhaling te voorkomen wil de officier van justitie dat advocaten de verhoren van getuigen in deze zaak alleen nog mogen terugluisteren op een politiebureau.

Eigen strafdossier inzien

Normaal gesproken krijgen advocaten deze informatie digitaal. Daardoor kunnen ook verdachten via hun advocaat het dossier van hun strafzaak inzien. Het is niet strafbaar om een eigen dossier naar derden te sturen, maar wel "onfatsoenlijk", vindt de officier van justitie.

Het lekken vond plaats in een rechtszaak over de dood van een restauranthouder in die in augustus op straat werd mishandeld en overleed. De politie dacht dat er sprake was van een uit de hand gelopen ruzie.

RTV Noord schrijft dat het lekken van een strafdossier in het verleden wel eens heeft geleid tot strafvermindering, omdat verdachten dan in de beeldvorming bij voorbaat als schuldig worden gezien. Volgens het Openbaar Ministerie is hierover in deze zaak gespeculeerd door de verdachten.

De rechtszaak gaat volgend jaar verder. Er moeten nog getuigen gehoord worden. De drie verdachten blijven vastzitten.