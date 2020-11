Levenslange celstraffen voor mislukte coup Turkije

In Turkije zijn levenslange gevangenisstraffen uitgedeeld voor de couppoging in 2016. Er stonden voornamelijk voormalige legerofficieren en -piloten terecht.

Een van hen zou een bombardement hebben uitgevoerd op het Turkse parlement. Een andere piloot had twee bommen laten vallen op een druk kruispunt in de buurt van het presidentiële paleis in Ankara, meldt het Turkse persbureau Anadolu.

Volgens de aanklacht hebben de veroordeelden de mislukte staatsgreep geleid en uitgevoerd vanaf luchtmachtbasis Akinci, vlak bij de hoofdstad Ankara. Hun doel was om president Erdogan uit de weg te ruimen. Ook vier burgers, onder wie een rijke zakenman, kregen een levenslange gevangenisstraf.

Enorm proces

Bij de couppoging vielen ruim 250 doden. De naar de VS uitgeweken Fethullah Gülen wordt door de regering van president Erdogan gezien als het brein achter de mislukte staatsgreep in Turkije 2016. Sindsdien zijn meer dan 77.000 Turken opgepakt op verdenking van banden met de geestelijke.

De veroordelingen van vandaag zijn onderdeel van het hoofdproces waarbij in totaal bijna 500 mensen terechtstaan.