Hooggerechtshof VS schrapt coronabeperkingen gebedshuizen

Het nieuwste lid van het Amerikaanse Hooggerechtshof heeft zich voor het eerst laten gelden. Hoge rechter Amy Coney Barrett hielp de conservatieve vleugel van het hof een streep te zetten door coronabeperkingen voor religieuze organisaties. Het is de eerste keer dat haar stem de doorslag geeft.

Het bisdom Brooklyn en enkele orthodoxe synagogen hadden de rechters gevraagd maximumaantallen voor gelovigen in de gebedshuizen te schrappen. Om corona te bestrijden golden er in de staat New York maximumaantallen van 25 of zelfs 10 personen per bijeenkomst.

De kerken betoogden dat dit een ongrondwettelijke inperking van hun religieuze vrijheid was. Bovendien wezen ze erop dat de regels strikter waren dan die voor essentiële bedrijven. Twee lagere rechtbanken wezen de claims af, maar het hoogste hof gaat nu wel mee in die redenering.

Vervanger van Ginsburg

Eerder dit jaar werden soortgelijke regels in Nevada en Californië nog goedgekeurd door het hof, doordat opperrechter Roberts zich bij zijn progressieve collega voegde. Nu Coney Barrett de overleden rechter Ruth Bader Ginsberg heeft vervangen, sloeg de balans door naar de andere kant.

De uitspraak heeft geen directe gevolgen, omdat de coronabeperkingen inmiddels zijn versoepeld in New York. Wel is duidelijk dat het hof met de toevoeging van de belijdend katholieke Coney Barrett zoals verwacht een conservatievere koers zal varen.