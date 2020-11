Iran laat Australische 'spion' gaan

Moore-Gilbert, universitair docent Midden-Oostenstudies aan de Universiteit Melbourne, werd in 2018 opgepakt toen ze Iran wilde verlaten na een conferentie. Ze is ervan overtuigd dat ze opgepakt is om de Australische regering onder druk te kunnen zetten, iets wat Iran ontkent.

Onderweg naar huis heeft Moore-Gilbert al met premier Morrison gebeld. "Ze klonk erg vrolijk, vooral gezien wat ze heeft meegemaakt", zei hij tegen de pers. Hij zei dolblij en opgelucht te zijn.

Na aankomst in Australië zal Moore-Gilbert twee weken in quarantaine gaan vanwege de covid-uitbraak in Iran.