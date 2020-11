Wekdienst 26/11: Koning opent veteranenbegraafplaats • Banksy-graffiti geveild

Ga je de weg op? Hier vind je het overzicht van de werkzaamheden. Check hier de dienstregeling voor het spoor.

Wat kun je vandaag verwachten?

Koning Willem-Alexander opent de Nationale Veteranenbegraafplaats in Loenen. Bij de nieuwe begraafplaats, speciaal voor militairen die op missie zijn geweest, is ook een herdenkings- en educatiecentrum ingericht waar bezoekers worden geïnformeerd over de inzet van Nederlandse burgers en militairen tijdens de Tweede Wereldoorlog en bij internationale vredesmissies. De begraafplaats ligt naast het ereveld voor oorlogsslachtoffers.

In Utrecht staan een 64-jarige en een 59-jarige man terecht die onder meer worden verdacht van mensenhandel, uitbuiting en misbruik van jongens en jonge mannen, onder wie zeker zeven minderjarigen. De mannen zouden in hun flats een illegaal bordeel hebben gerund.

In Zwolle wordt een graffiti-kunstwerk van de wereldberoemde kunstenaar Banksy geveild. Het is een vogeltje met een handgranaat in zijn snavel. Het werk is afkomstig uit de collectie van Jamie Wood, zoon van Rolling Stones-gitarist Ron Wood. Deskundigen denken dat het kunstwerk een miljoen euro kan opleveren.

Wat heb je gemist?

Forum voor Democratie-oprichter Baudet is "geradicaliseerd is en complottheorieën gaan aanhangen". Dat schrijft Nicki Pouw-Verweij, senator en nummer 3 op de Tweede Kamerlijst van Forum, in een brief aan bestuursleden. De brief is in handen van De Telegraaf.

Pouw-Verweij zei in NOS Met het Oog op Morgen dat Baudet tijdens een etentje met een aantal kandidaat-Kamerleden "een morele grens is overgegaan" en antisemitische uitspraken zou hebben gedaan.

Baudet zelf, die in de talkshow Beau werd gevraagd naar de brief, spreekt dat tegen. "Ik ontken dat ik die uitspraken heb gedaan en dat ik antisemitische denkbeelden heb."

Hoe kon er in zo'n korte periode zoveel consternatie binnen Forum voor Democratie ontstaan? Bekijk hier de tijdlijn.