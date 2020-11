Honderden Europese miljoenen voor noordelijke provincies

De provincies Groningen, Friesland en Drenthe krijgen in totaal 438 miljoen euro uit Europese fondsen. Staatsecretaris Keijzer heeft dat bekendgemaakt in een overleg met de noordelijke regio's.

Een kwart van het geld komt uit een regionaal ontwikkelingsfonds en is vooral bedoeld voor innovatie in het midden- en kleinbedrijf. Het overige geld, uit een nieuw Europees fonds voor energietransitie, moet worden ingezet om banen in de duurzame energie te creëren.

De Groningse commissaris van de koning René Paas zegt dat dat laatste zeker gaat gebeuren. Hij wijst erop dat door het beëindigen van de gaswinning in het noorden veel banen verloren gaan. "Noord-Nederland heeft prachtige kansen om het 'groene stopcontact' voor Nederland te zijn", zegt hij in een reactie.

Het geld is ook bedoeld voor onder meer financiering van waterstofprojecten in Noord-Nederland, schrijft RTV Noord. Ook de snelle Lelylijn-treinverbinding met de Randstad moet ervan profiteren.

Lobby

De toekenning door het kabinet volgt op een maandenlange lobby van de noordelijke provincies. Afgelopen zomer schreven ze een brief aan Keijzer waarin ze vroegen om honderden miljoenen uit het nieuwe energietransitiefonds van de Europese Commissie.

CvdK Paas zegt dat hij blij is met de toekenning van de 438 miljoen euro. Ook de Friese gedeputeerde Sander de Rouwe reageert verheugd op Twitter.