Volksvertegenwoordigers van Forum keren zich af van Baudet

Drie van de vier andere bestuursleden willen Baudet dan ook uit het bestuur zetten, maar dat kan statutair alleen door een Algemene Ledenvergadering. Daarom overwegen ze hem nu helemaal uit de partij te zetten, een royement.

Baudet stapte maandag op als partijleider naar aanleiding van de onrust over de jongerenafdeling. In zijn verklaring vandaag zei hij dat die stap rust in de partij had moeten brengen. "Maar dat is niet gebeurd. De ziel van de partij dreigt verloren te gaan."