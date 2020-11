Zwaargewonde bij brand in flatgebouw Capelle aan den IJssel

In een flatgebouw in Capelle aan den IJssel heeft vanavond brand gewoed. Daarbij zijn twee mensen gewond geraakt, van wie een ernstig. Zij zijn naar het ziekenhuis gebracht.

Twee mensen werden ter plekke behandeld door ambulancepersoneel. Een hond uit de flat heeft de brand niet overleefd. De brandweer heeft het dier nog gereanimeerd, maar dat mocht niet meer baten.

De brand ontstond rond 21.00 uur en was volgens Rijnmond een uur later onder controle. Een woning op de eerste verdieping is vermoedelijk helemaal uitgebrand. De oorzaak van de brand is nog niet bekend.

In het complex is een aantal appartementen voor senioren gevestigd. Volgens de brandweer kunnen bewoners worden opgevangen in een andere vleugel van het gebouw. Het is nog niet duidelijk waar zij de nacht moeten doorbrengen. De brandweer gaat eerst zo'n veertig appartementen ventileren.