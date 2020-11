Verslagenheid in Buenos Aires en Napels na dood 'Don Diego'

Het overlijden van de Argentijnse voetballer Diego Armando Maradona komt hard aan in het Zuid-Amerikaanse land. In hoofdstad Buenos Aires is het verdriet groot. "Ik heb net mijn vrouw moeten troosten die in tranen uitbarstte toen het nieuws hier binnenkwam", zegt de Nederlandse freelancejournalist Remi Lehman, die in de hoofdstad woont.

Maradona woonde ook in Buenos Aires. "Hij is zo groot hier", legt Lehman uit in het radioprogramma Nieuws en Co. "Hij heeft echt een goddelijke status. Zelfs voor journalisten is het lastig praten over hem. Want het lijkt bijna of je over God zelf spreekt en dan moet je in dit katholieke land wel op je woorden letten."

Fans van de club Boca Juniors, de club waar Maradona op jonge leeftijd voor speelde en waar hij aan het eind van zijn loopbaan als speler terugkeerde, reageren verslagen onder een tweet van de club. "Vandaag zullen de tranen alle voetbalvelden van de wereld nat maken", schrijft een fan. Een ander schrijft: "Moge God het hart van elke fan troosten, elke fan van Don Diego. Eeuwig!"