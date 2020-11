Jeugdjournaal krijgt speciale munt ter ere van 40-jarig jubileum

Het Jeugdjournaal krijgt volgend jaar een speciale munt. De munt wordt geslagen vanwege het 40-jarig jubileum van het nieuwsprogramma voor kinderen.

Ieder jaar brengt het ministerie van Financiën twee munten uit waarmee speciale gebeurtenissen, feiten of personen worden geëerd die veel betekenis hebben voor Nederland. Deze zomer werden 70 ideeën ingezonden voor de thema's van 2021 en een daarvan was het jubileum van het Jeugdjournaal.

Staatssecretaris Vijlbrief koos voor het Jeugdjournaal omdat het een "instituut" is dat het "verdient om in het jubileumjaar 2021 onderwerp te zijn voor een bijzondere munt voor verzamelaars".

Begrijpelijke taal

"Het jubileum van het NOS Jeugdjournaal in 2021 is een mooie gelegenheid om bijzondere aandacht te besteden aan dit nieuwsprogramma voor kinderen, dat een belangrijke maatschappelijke taak vervult", schrijft het ministerie in een persbericht. "Generaties kinderen, maar ook volwassenen, zijn door het NOS Jeugdjournaal in begrijpelijke taal op de hoogte gebracht van het nieuws van over de hele wereld. Dat doet het NOS Jeugdjournaal dagelijks op een bijzonder creatieve en innovatieve manier, waarbij kinderen altijd serieus worden genomen."

De munt krijgt een waarde van 5 euro en wordt in de tweede helft van 2021 geslagen. Hoe de munt eruit gaat zien is nog niet duidelijk. Kunstenaars mogen de komende tijd ideeën insturen en het beste ontwerp komt op de munt.

Anton Geesink

Chef Jeugdjournaal Ronald Bartlema noemt het eervol en "een erkenning voor de NOS als leverancier van 40 jaar kindernieuws". Volgens Bartlema moest de redactie er ook wel een beetje om lachen. "Het idee dat volgend jaar 50.000 muntstukken worden geslagen waar onze naam op staat en waarmee je ook echt kunt betalen. Welk programma kan dat nou zeggen?"

De tweede munt die volgend jaar uitkomt, wordt opgedragen aan de Nederlandse judoka Anton Geesink. Volgend jaar is het precies zestig jaar geleden dat hij als eerste niet-Japanner wereldkampioen judo werd.