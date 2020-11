Varkens ontsnappen uit gekantelde vrachtwagen en dwalen door woonwijk

Sommige mensen kwamen speciaal naar de wijk om naar de varkens te kijken. "Ik ben speciaal in de auto gestapt", zegt een vrouw van 27. "Mijn moeder woont in de buurt en tipte ons. Ik heb hondenbrokjes meegekomen en daar waren ze heel dankbaar voor. Ik heb heel lekker kunnen kroelen. Het was heel erg leuk, ik ben gek op alle dieren!"

Ongeveer een uur na het ongeval, rond 14.30 uur, waren alle varkens weer gevangen. Het is niet bekendgemaakt of alle 180 varkens in de vrachtwagen het ongeluk hebben overleefd. Ook is niet bekend hoe het met de chauffeur is.