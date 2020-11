'Altijd gezonde spanning tussen jongerenorganisatie en politieke partij'

Reactie SP-jongeren

Rood-voorzitter Olaf Kemerink, die al was geroyeerd als SP-lid, piekert er niet over om te vertrekken, zoals het SP-bestuur wil. Hij wijst erop dat hij zondag met een ruime meerderheid door de leden is gekozen. Wat hem betreft is het nu ook aan de leden is om te bepalen of ze met hem door willen.

De SP-jongerenorganisatie zegt in een mail aan de leden te hopen dat het SP-bestuur het besluit om de steun op te schorten, Zij spreken van "verkeerd handelen", dat tot gevolg heeft dat Rood bijna niks meer kan. "Wij kunnen nu niet direct bouwen aan de beweging die het socialisme in Nederland moet brengen." Ook de toegang tot de eigen website is geblokkeerd en daarom communiceert Rood nu vooral via Twitter.