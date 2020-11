Greenpeace-baas en oud-Klokhuispresentator nieuw op PvdA-lijst

De eerste namen op de kandidatenlijst van de PvdA zijn bekend. Hoogste nieuwkomer op plaats zes is Kati Piri, die sinds 2014 in het Europees Parlement zit. Een plek lager staat Greenpeace-directeur Joris Thijssen.

In totaal staan er vier nieuwkomers bij de eerste tien. Barbara Kathmann, nu wethouder Economie in Rotterdam, staat op acht en op tien staat de 22-jarige Habtamu de Hoop. Hij was presentator van jeugdprogramma Het Klokhuis en is tegenwoordig raadslid in Súdwest-Fryslân.

De eerste vijf zijn de zittende Kamerleden Lodewijk Asscher, Kamervoorzitter (die dat graag wil blijven) Khadija Arib, Lilianne Ploumen, Henk Nijboer en Attje Kuiken. Kamerlid Gijs van Dijk op plaats negen maakt het eerste tiental compleet.

Concept

Bij de volgende vijf staan nog meer nieuwkomers. Op elf staat de Songul Mutluer (wethouder Wonen in Zaandam), op twaalf staat Mo Mohandis, die de vorige periode ook al in de Kamer zat. Op dertien staat zittend Kamerlid Kirsten van der Hul. Onder haar staan het Groningse raadslid Julian Bushoff en diplomaat Kavish Bisseswar

Morgen maakt de partij de hele conceptkandidatenlijst bekend. In januari mogen de leden er nog over stemmen. Op dit moment heeft de PvdA negen zetels in de Tweede Kamer. In de Peilingwijzer, een gemiddelde van belangrijke peilingen, staan de sociaaldemocraten tussen de twaalf en zestien zetels. De verkiezingen voor de Tweede Kamer zijn half maart.