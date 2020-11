Zes verstekelingen uit Eritrea in vrachtwagen bij grensovergang Hazeldonk

Bij de grensovergang Hazeldonk in Brabant zijn vanochtend zes verstekelingen gevonden in een vrachtwagen. Het gaat om mannen tussen de 28 en 35 jaar uit Eritrea.

Zij werden volgens Omroep Brabant ontdekt door de vrachtwagenchauffeur. Die had gezien dat het zeil van zijn vrachtwagen was beschadigd. Omdat de inklimmers zich niet konden legitimeren zijn ze aangehouden. Het is onduidelijk wat hun bestemming was.

Gisteren zeven inklimmers

Gisterochtend werden er bij een tankstation langs de A27 bij Hank ook al verstekelingen in vrachtwagen ontdekt. Het waren vijf mannen tussen de 21 en 33 jaar uit Eritrea, een 22-jarige man uit Soedan en een 15-jarige jongen uit Tsjaad.

Toen de vrachtwagenchauffeur hen ontdekte probeerden ze te vluchten, maar de politie kon ze later oppakken. Ze zijn meegenomen naar het bureau.