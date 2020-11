Minister Blok in Suriname voor viering 45 jaar onafhankelijkheid, bezoek niet onomstreden

"Beide landen hebben een tijd lang geen ambassadeurs uitgewisseld, wat laat zien hoe bekoeld de relatie onder Bouterse was", vertelt Jurna. "Maar met de nieuwe regering onder president Santokhi is de samenwerking weer op gang gekomen." De VHP van Santokhi won afgelopen mei de verkiezingen en liet direct weten de banden met Nederland weer te willen herstellen en het tijdperk-Bouterse achter zich te laten.

Slechte economische situatie

Suriname staat er economisch slecht voor. Bouterse liet een overheidsschuld van 2,5 miljard euro achter, vooral aan buitenlandse leningen. Ook heeft hij de huidige regering opgescheept met extra salariskosten. Vlak voor de verkiezingen nam hij een paar duizend extra ambtenaren aan, wat het land bijna zeven miljoen euro per maand kost.

Minister Blok heeft eerder al toegezegd om Suriname financieel te helpen waar het kan, onder andere met een coronasteunpakket van 3,5 miljoen euro. Daarnaast zal er meer samenwerking komen op het gebied van justitie en veiligheid en de bestrijding van drugshandel en zijn er inmiddels ook weer ambassadeurs uitgewisseld.

Het is niet duidelijk of er tijdens het huidige bezoek van Blok aan Suriname nog nieuwe overeenkomsten worden gesloten. "Je moet het bezoek vooral zien in het kader van de hernieuwde relatie tussen de twee landen", vertelt Jurna. "Wel is het mogelijk dat een aantal gemaakte afspraken nog ondertekend zullen worden."

Niet onomstreden

Het bezoek van minister Blok is niet onomstreden.. Hij schreef vorige maand nog aan de Tweede Kamer dat Nederland geen contact zal onderhouden met de Surinaamse vicepresident Ronnie Brunswijk, tenzij het puur functioneel is. De reden hiervoor is dat hij in 1999 in Nederland veroordeeld werd tot acht jaar gevangenisstraf voor cocaïnehandel.

Toch hebben Blok en Brunswijk elkaar gisteren ontmoet tijdens een diner dat werd aangeboden door president Santokhi. Of de twee verder nog met elkaar in gesprek gaan, is niet bekend. Op het officiële programma komt de naam van de vicepresident niet voor, maar dat hoeft volgens Jurna niets te betekenen. "Daarnaast geeft Brunswijk aan dat de Nederlandse regering hem niet kan ontlopen, omdat alle gesprekken met hem puur functioneel zullen zijn."