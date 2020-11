Automobilist rijdt in op hek van kantoor bondskanselier Merkel

Een automobilist is tegen het hek van het kantoor van de Duitse bondskanselier Merkel gereden. Het Bundeskanzleramt ligt aan de Spreerivier, naast het Duitse parlement, de Bondsdag.

Op de auto staat in witte letters een anti-globaliseringstekst, is te zien op een foto van persbureau Reuters. Het is niet duidelijk of er iemand is opgepakt. Op foto's is geen grote schade te zien aan het hek of de auto.