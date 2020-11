Meghan Markle verloor tweede kindje door miskraam

Meghan Markle heeft in een ingezonden stuk in The New York Times bekendgemaakt dat ze eerder dit jaar een miskraam heeft gehad. De vrouw van de Britse prins Harry beschrijft hoe ze plots een scherpe kramp voelde, waarna ze werd opgenomen in het ziekenhuis. "Ik zag daar het hart van mijn man breken."

"Het was een ochtend in juli die begon zoals elke normale dag: ontbijten, de honden voeren." Na het verschonen van de luier van Archie, de eerste zoon van het echtpaar, viel ze op de grond. "Ik neuriede een slaapliedje om ons allebei te kalmeren, maar dat stond in groot contrast met het gevoel dat ik op dat moment had."

De hertogin schrijft: "Ik wist, terwijl ik mijn eerste kind vasthield, dat ik mijn tweede kind aan het verliezen was."

Met het delen van haar verhaal wil ze het taboe op miskramen doorbreken. Volgens haar wordt er te weinig over gesproken. Daardoor wordt er vaak te eenzaam gerouwd, schrijft ze.

Are we ok?

De Amerikaanse actrice grijpt het verlies aan om te beschrijven hoe belangrijk het is om elkaar te vragen hoe het gaat. "Verlies en pijn hebben velen van ons dit jaar getroffen." Zo schrijft ze onder meer over slachtoffers van de coronacrisis en het overlijden van Breonna Taylor en George Floyd, die stierven door politiegeweld. "In het ziekenhuisbed besefte ik dat het herstel na een verlies begint met de vraag: Are you ok?" Het is volgens de hertogin een belangrijke vraag om aan elkaar te stellen.

Volgens Markle voelen mensen zich in 2020 meer alleen dan ooit tevoren, als gevolg van de polarisatie in de samenleving in combinatie met de vrijheidsbeperkende coronamaatregelen. "We wennen aan een nieuw normaal waar gezichten zijn bedekt met gezichtsmaskers, maar het dwingt ons ook om elkaar in de ogen te kijken. Voor het eerst in lange tijd zien we elkaar echt staan."

Prins Harry en zijn vrouw Meghan maakten in januari bekend een minder vooraanstaande positie binnen de Britse koninklijke familie te ambiëren. Zij wonen en werken tegenwoordig in de Verenigde Staten.